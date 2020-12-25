Санкт-Петербург получит 1 миллиард рублей из федерального центра на строительство Широтной магистрали. Напомним, Восточный скоростной диаметр (другое название трассы – Прим.ред.) должен пройти от ЗСД до КАД в районе Кудрово, а после уйти в Ленобласть. В проекте значатся 15 развязок с переправой через Неву.- Проектирование уже стартовало. В первом квартале 2021 года мы планируем забить первую сваю. Нам важна поддержка федерального центра, потому что трасса позволит разгрузить уличную сеть на юге города, а также улучшить сообщение с областью и другими регионами России, - цитируют губернатора Беглова в пресс-службе Смольного.Добавим, что первым этапом строительства магистрали станет возведение Витебской развязки с 2021 по 2024 годы. Напомним, что ВСД возводят по поручению президента Владимира Путина.