Петербурженка Мария подала в суд на возлюбленного Ивана, который заразил ее ВИЧ-инфекцией. Пара начала встречаться еще в ноябре 2019 года. На протяжении следующих двух месяцев они души не чаяли друг в друге, все гармонично дошло до интимной связи. Однако молодой человек скрыл свое заболевание, не использовал презервативы и не подумал, на какую судьбу обрек свою половинку.Шокированная Мария пошла в суд, в отношении горе-ловеласа даже возбудили уголовное дело по статье за заражение ВИЧ-инфекцией. Парню грозило лишние свободы на срок до 5 лет. Но спустя несколько судебных заседаний девушка попросила не карать любимого.- Мария пояснила, что Иван извинился перед ней, возместил причиненный вред. Кроме того подсудимый пообещал девушке зарегистрировать с ней брак в мае 2021 года. Суд уголовное дело в итоге прекратил в связи с примирением сторон, - рассказывают конец истории в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.