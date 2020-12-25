Известный петербургский синоптик Михаил Леус сообщил о том, что Северная столица досрочно выполнила годовую норму по количеству осадков в 2020-м. По словам ведущего специалиста Центра «Фобос», это произошло еще 21 декабря, когда небесной влаги накопилось 639 миллиметров. По данным на поздний вечер 25 декабря, за неполный год в городе выпало уже 648 мм дождя и снега.- На самом деле, это довольно обычный показатель, где-то 102% от нормы, потому что годовая норма осадков составляет 637 мм. Эти значения далеки от рекордов. К примеру, в 1853 году было всего 308 мм влаги, а не так давно, в 2016 году, выпало существенно больше – 865 мм осадков, - пишет синоптик на своей странице в Facebook.Также специалист добавляет, что до Нового года в Северной столице еще выпадет снег – всего стоит ждать около 5-8 мм осадков.