Врачи из СПбГПМУ провели уникальную операцию 3-месячному малышу Богдану, чтобы он смог самостоятельно дышать. Ребенок появился на свет недоношенным, его тут же поместили на ИВЛ. Дышать самому у него выходил с трудом, поскольку из-за аппарата у него возник рубцовый стеноз гортани – просвет его дыхательных путей сузился до двух миллиметров. В условиях неблагоприятной эпидситуации в России любое ОРВИ могло закончиться для малыша смертью.- Специалисты Педиатрического университета решили применить инновационную методику лечения, которая позволила избежать постановки трахеостомы (дополнительного отверстия в трахее – Прим.ред.). Ребенку выполнили эндоскопическую ларингопластику с баллонной дилатацией. Хирург сначала надсек края рубцовой мембраны лазером, а затем расширил просвет гортани с помощью баллона до необходимого диаметра, - рассказывают подробности в пресс-службе вуза.В итоге у малыша даже нет шрама от операции. Сейчас он очень быстро идет на поправку. Кормление через специальный зонд для него теперь осталось в прошлом.