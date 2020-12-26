Мужчину убило электрическим током на территории мясокомбината в Московском районе Санкт-Петербурга. Труп находился в заброшенном здании между трансформаторными будками. Тело нашел шокированный начальник службы безопасности предприятия, который тут же позвонил в полицию. При этом он не сообщил, что знает личность погибшего.- Мужчина только подтвердил факт наличия трупа и предположил, что погибшему около 40 лет. Прибывшие на место полицейские установили, что на теле нет внешних признаков насильственной смерти. Личность мужчины пока осталась неизвестной. Предположительно, он погиб от поражения электрическим током при попытке снять кабель, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.Труп направили в морг, чтобы точно выяснить, что именно произошло в роковой час на мясокомбинате.