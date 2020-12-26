В Санкт-Петербурге осудят черного риелтора, который специализировался на обмане пенсионеров, инвалидов и малоимущих горожан. За 6 лет своей «работы», с 2009 по 2015 годы, он оставил без 40 млн рублей 18 клиентов. Полиции удалось поймать злоумышленника и установить, что он промышлял криминалом с 90-х.- Аферист под предлогом продажи квартир предлагал клиентам как можно выгоднее их реализовать. Он получал все необходимые согласия на проведение сделок и подписывал доверенности на все операции с жильем, после чего перепродавал его третьим лицам. Бывшим хозяевам полагалась лишь малая часть денег, причем риелтор убеждал, что продал квартиру очень выгодно, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.Добавим, что мошенник действовал в 3 районах Северной столице, а также во Всеволожске. Расследование полиции завершено, ему грозит до 10 лет лишения свободы.