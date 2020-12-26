42 458 человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Из этого числа 888 петербуржцев находятся под наблюдением медиков, среди них 557 являются контактными, а 331 сидят на обязательной самоизоляции. За прошлый день специалисты обработали 3276 звонков в справочную службу «122» по вопросам, связанным с COVID-19.- С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались уже 1136 городских волонтеров, из них прошли обучение и аккредитацию 1021 человек. Всего выполнено 3317 заявок. Петербуржцам, нуждающимся в помощи волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11, - отмечают в пресс-службе Смольного.Добавим, что с начала октября 2020 года 66 352 пожилых, одиноких и малообеспеченных горожан получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов. Востребованы и «санитарные» такси, отвозящие врачей на дом к больным коронавирусом – совершено уже 5711 выездов. Присоединиться к автоволонтерам можно по номеру +7 (921) 905-09-94.