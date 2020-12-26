В госпитале в «Ленэкспо» с понедельника, 28 декабря 2020 года, начнут принимать новых больных коронавирусом в других павильонах. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе инспекции строительства инфекционного корпуса при больнице №33 в Колпино.- С понедельника практически начинаем дополнительный прием в «Ленэкспо». Мы закончили там первый, второй и третий корпуса. Почти что завершили «восьмерку». Это даст в общей сложности 2,5 тысячи коек для больных горожан, - цитируют губернатора в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.При этом власти подчеркнули, что корпуса будут вводить без спешки, по мере готовности, чтобы избежать всяческих казусов. Тем временем за сутки в Северной столице проверили на коронавирус еще 42 тысячи человек. Подозрительными оказались 888, за ними наблюдают врачи.