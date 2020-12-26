В Санкт-Петербурге число заболевших коронавирусом за сутки наконец-то оказалось ниже, чем количество выздоровевших. Такого не было почти целых полгода. В последний раз схожая ситуация была 2 июля, когда заразились инфекцией 258 человек, а выздоровели – 849.- По свежим данным на 26 декабря 2020 года, за минувший день коронавирусом заболели еще 3755 петербуржцев. При этом выздоровели 3906 горожан, - сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.Напомним, что накануне Северная столица установила новый антирекорд по числу госпитализаций. В сутки стационарах оказались 1028 больных коронавирусом или с подозрением на инфекцию. При этом в Смольном все же видят тенденцию к стабилизации эпидемиологической ситуации. Еще 2,5 тысячи коек вскоре введут в эксплуатацию с 28 декабря в разных павильонах во временном госпитале в «Ленэкспо».