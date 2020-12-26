Больше 6 тысяч гуманитарных наборов получили за минувшие сутки пожилые и одинокие жители Санкт-Петербурга, а также многодетные семьи. В городе продолжается акция #МыВместе, организованная на время пандемии коронавируса, чтобы не бросать в беде тех, кто больше всего нуждается в помощи. В наборы входят крупы, чай, печенье, мука, сахар, растительное масло и сметана с творогом.- С октября продуктовые наборы получили уже 66 352 петербуржца. За последние сутки таковых 6420. Кроме этого волонтеры с октября выполнили 3513 заявок от пожилых и маломобильных граждан. Получить помощь можно, обратившись по телефону 8-800-200-34-11, - сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга.Кроме этого волонтеры активно развозят участковых врачей по домам к больным коронавирусом. «Санитарные» такси побывали уже на 5711 таких адресах.