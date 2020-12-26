В Санкт-Петербурге в ночь на 26 декабря утилизировали 5 тысяч кубометров выпавшего снега. Как сообщают в пресс-службе «Водоканала» с начала зимнего сезона уничтожено уже почти 35 тысяч кубометров осадков.- Рекордсменом по приему снежных масс в этом зимнем сезоне пока остается снегоплавильный пункт на Октябрьской набережной (8,3 тыс. кубометров) и стационарный снегоприемный пункт на ул. Ново-Никитинская (5,2 тыс. кубометров), - отмечают в «Водоканале».Перед Новым годом циклон «Грета» решил порадовать петербуржцев снежком. По словам синоптика Михаила Леуса, осадки продолжат идти и в течение рабочей субботы, 26 декабря. При этом потепления не ожидается, а значит – да здравствуют сугробы!- Северная столица окажется в тыловой, холодной части уходящего на юго-восток циклона. Утром термометры покажут от 3 до 5 градусов со знаком минус, а к вечеру температура понизится до -6 и -8, -пишет ведущий специалист Центра «Фобос» у себя в Facebook.