Авиакомпания Cyprus Airways решила возобновить рейсы между Санкт-Петербургом и Кипром. По словам пресс-службы аэропорта Пулково, самолеты будут летать на теплый остров еженедельно, каждый четверг. Напомним, что рейсы от этой авиакомпании прекратились еще в конце 2018 года, так что пандемия коронавируса тут ни при чем.- Полеты начнутся 8 января, а затем с 21 января по четвергам по следующему расписанию: вылет из Ларнаки (Кипр) - в 07:00, прибытие в Санкт-Петербург - в 12:50. В обратном направлении: отправление из Пулково - в 13:50, посадка в Ларнаке - в 17:30. Направление будут обслуживать воздушные суда Airbus A319, - добавляют в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».В Пулково напоминают, что это первый регулярный рейс на Кипр в условиях пандемии, поэтому перед вылетом просят всех тщательно ознакомиться с правилами пересечения госграниц как на сайте Роспотребнадзора, так и миграционных служб Кипра.