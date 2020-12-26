Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов попросил прокуратуру разобраться в истории избиения мужем беременной горожанки. Дело в том, что она угодила в больницу на 8 месяце беременности. По словам омбудсмена, полиция списала тяжелое состояние женщины на заражение коронавирусом, а не травмы.- Ввиду того, что «телесные повреждения относятся к разряду легких, не повлекших кратковременного расстройства здоровья» было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием события преступления», - цитирует ответ из органов Александр Шишлов.Как стало известно «Комсомолке», прокуратура уже перепроверила материалы и списала все архив, встав на сторону полиции. Оказалось, что беременная, уроженка страны СНГ, за 8 месяцев ни разу не ходила на консультацию. Врачи, мягко говоря, удивились ее поведению. Более того, медики обследовали женщину и не нашли никаких травм, а только тяжелую форму COVID-19. Ее срочно пометили на ИВЛ и сделали кесарево, чтобы спасти ребенка. Заявление в полицию от нее не поступало, а к омбудсмену обратилась ее паникующая мать.