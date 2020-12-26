В Санкт-Петербурге зафиксировали обратный ход температуры в рабочую субботу, 26 декабря 2020 года. Об этом сообщил известный синоптик Михаил Леус на своей странице в Facebook. Как отмечает ведущий эксперт Центра «Фобос», Северная столица оказалась в тылу холодной части циклона «Грета», который постепенно уходит на юго-восток города.- В такой ситуации в регионе сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег, и будет наблюдаться обратный ход температур. Это довольно редкое явление, когда вместо обычного повышения температуры в дневные часы, она будет понижаться, - пишет Михаил Леус.Добавим, что утром термометры показывали от 3 до 5 градусов по Цельсию со знаком минус. К вечеру температура постепенно понижается до значений от -6 до -8. При этом дует северо-восточный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. А еще в городе выпало много снега, который мигом не растаял. Разве не чудо?