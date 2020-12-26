Автомобилисты Санкт-Петербурга поучаствуют в массовой акции вечером 30 декабря, организованной в поддержку врачей. Мероприятие назвали «Нажми на клаксон», так что объяснять действия участников лишний раз не надо. Старт акции намечен ровно на 18:00. Организаторы хотят, чтобы городские медики, которые помогают бороться с коронавирусом, услышали поддержку жителей Северной столицы во всех районах и хотя бы улыбнулись под конец рабочего дня.- Уходящий год был одним из самых сложных в жизни Петербурга. И особенно тяжелым он получился для медицинских работников. Давайте всем городом поблагодарим врачей за их самоотверженный труд, даже если в этот момент они будут на посту!», – обратился к городу через «Петербургский дневник» глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.Добавим, что вакцинация от коронавируса, по планам Смольного, должна начаться уже в конце января 2021 года.