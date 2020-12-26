«Комсомолка» выяснила подробности громкой истории с избиением беременной петербурженки, из-за чего она якобы преждевременно родила. Напомним, прокуратура проверила тревожное сообщение от омбудсмена Александра Шишлова и подтвердила, что полиция по закону отказала в возбуждении уголовного дела. Однако на самом деле оказалось, что ей сделали кесарево из-за коронавируса. Хотя следы гематом тоже есть, но старые.За 8 месяцев беременности 23-летняя мать ни разу не обратилась в консультацию. В больницу она поступила с жалобами на боль в горле, а не на травмы. В итоге медики выявили у нее крайне тяжелую форму COVID-19 и поместили на ИВЛ. В какой-то момент она даже впала в состояние клинической смерти, но ее и малыша спасли.- Установлены кровоподтеки (гематомы) на груди на спине. Данные повреждения не влкут за собой кратковременного расстройства здоровья и расцениваются как повреждения, НЕ причинившие вред здоровью. Кровоподтеки конечностей и левой паховой области… описаны как «различной давности», «коричневые». Судить о причинно-следственной связи полученной травмы и прерывания беременности на 33 неделе на фоне явлений преэклампсии (гипертензии – Прим. ред.) и дыхательной недостаточности тяжелой степени у необследованной беременной с внебольничной пневмонией не представляется возможным, - гласит выдержка из заключения судмедэксперта (есть в распоряжении «КП-Петербург» - Прим.ред.).