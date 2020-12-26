Комитет по благоустройству дал установку дорожным предприятиям не «пересаливать» улицы Санкт-Петербурга в борьбе с гололедом. Дело в том, что некоторые горожане стали замечать, по их мнению, большие кусочки соли на проезжей части и тротуарах и жаловаться в Смольный. Хотя понятно, что запас всех смесей и растворов у Северной столицы большой – стоит вспомнить гигантский остаток от прошлой бесснежной зимы.- Необходимо усилить контроль за расходом соли. Но главная задача все та же – обеспечить безопасность граждан при передвижении по улицам нашего города. Поэтому дорожные предприятия стараются всеми силами не допустить образование наледи и скользкости дорожного покрытия, - поясняют в пресс-службе комитета.Добавим, что 26 декабря довольно необычный день для Северной столицы, поскольку синоптики зафиксировали обратный ход температуры. В течение суток становилось только холоднее, хотя по нормам при свете должно теплеть.