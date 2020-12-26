Очевидец наткнулся на замороженный труп в Сестрорецке на улице Инструментальщиков. Страшное тело находилось в нескольких метрах от местной лодочной станции. Свидетель тут же позвонил в полицию, на место прибыл оперуполномоченный. Полицейский не смог установить пол и хотя бы приблизительный возраст погибшего человека.- Тело находилось в сильно замороженной состоянии, что-то понять было крайне сложно. Человека нашли завернутым в ткань, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.Труп отправили в морг, чтобы установить точную причину смерти и хоть что-то узнать о погибшем. Не исключено, что он просто пытался отогреться.Напомним, что накануне в Северной столице мужчину убило электрическим током. Он находился на территории мясокомбината и пытался снять кабель. Его труп тоже отправили в морг для вердикта судмедэксперта.