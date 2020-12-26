Полиция Санкт-Петербурга задержала семерых членов группы мошенников, специализировавшихся на обмане людей по телефону. Банда действовала по классической схеме, представляясь сотрудниками службы безопасности банков. Причем их жертвами становились и молодые горожане.- К примеру, в полицию обратилась 27-летняя петербурженка, у которой неизвестные похитили 400 тысяч рублей под предлогом операций в банке. По факту нескольких обманов возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество в крупном размере, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.В суд для избрания меры пресечения отправились все семеро. «Герои» - шестеро мужчин в возрасте от 20 до 33 лет и 19-летняя девушка. Двое из них сдались и помогают следствию, поэтому им назначили домашний арест. Других же отправили праздновать Новый год в СИЗО, там они просидят 2 месяца.Добавим, что всем им грозит до 10 лет лишения свободы.