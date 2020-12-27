В последнее воскресенье 2020 года, 27 декабря, Санкт-Петербург окажется между двумя атмосферными циклонами – «Гретой», которая наведалась в регион еще вчера, и «Беллой», которая недавно царила в соседней Европе.– Сегодня метеорологические условия в Северной столице будет определять небольшой, промежуточный гребень высокого атмосферного давления, – объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. – Его стараниями, ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.27 число станет одним из самых холодных дней уходящего декабря. Температура воздуха составит днем три-пять градусов ниже нуля, а по области – минус два-семь градусов, при этом на востоке города и области ударит 12-градусный мороз. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду. В отличие от декабрьских дождей, именно такая погода свойственна этому времени года в Петербурге.Уже завтра, по данным Северо-Западного Росгидромета, в городе на Неве будет не настолько холодно, а вторник, 30 декабря, обещают еще теплее. Впрочем, температуры будут держаться ниже нуля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:27 декабря в Санкт-Петербурге похолодает до минус 10 градусов, а в Ленобласти до -23Больше всего спасатели МЧС переживают за жителей 47-го региона, где будет изморозь с гололедицей (подробности)