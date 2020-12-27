Новый лечебно-диагностический корпус больницы №33 открывается в Колпине. Строить его начали семь лет назад. В июле строительные работы активизировали, и теперь рабочие завершили первый этап строительства.– Корпус практически готов, – отметил во время визита губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. – Он рассчитан на 273 койки плюс 13 операционных и реанимация. На строительство и оснащение нового корпуса из городского бюджета выделено 4,1 миллиарда рублей, из них почти полтора миллиарда – на оборудование.В новый корпус переведут пациентов из терапевтического стационара: по словам главврача больницы Сергея Журавлева, здесь разместится региональный сосудистый центр с травматологическим отделением. При этом освободившиеся койки отдадут под «ковид».С апреля количество инфекционных коек в городе увеличилось в 10 с лишним раз и дошло до 12 000 штук. Сейчас больных с коронавирусом и пневмонией лечат в 16 городских и шести федеральных стационарах города. Последним из открывшихся стало отделение в Госпитале для ветеранов война, а к концу декабря обещают запустить в полную силу госпиталь в «Ленэкспо».