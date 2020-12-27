Оперативными данными борьбы с коронавирусом в Санкт-Петербурге поделились в Смольном. За минувшие сутки на «ковид» обследовали 37 890 человек.– Под медицинским наблюдением находится 948 человек, – сообщают в оперативном штабе Санкт-Петербурга. – Из них 443 – контактные, 505 – на самоизоляции.За сутки успели обработать 2703 вызова, поступивших по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.Волонтеры выполнили 3366 заявок, поступивших на номер горячей линии: 8 (800) 200 34 11. На сегодня в Петербурге трудится 1021 альтруист, получивший обучение и аккредитацию волонтера.Гуманитарную помощь – продуктовые наборы – с начала второй волны доставили уже 75 770 петербуржцам: одиноким пожилым и малообеспеченным многодетным родителям.