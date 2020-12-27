Страшный случай на железной дороге, который приключился вчера, 26 декабря, с 11-летним школьником из Петербурга и оставил его без ноги, стал уголовным делом. По факту травмирования ребенка начали расследование в рамках статьи «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».– Днем 26 декабря поступило сообщение о том, что в районе третьего пути четвертого пикета подъездного пути перегона железнодорожных станций «Проспект Славы – Санкт-Петербург-Товарный-Витебский» вблизи дома 1 корпуса 3 по улице Белградская обнаружен несовершеннолетний с признаками травмирования железнодорожным составом, – сообщают в ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу. – Мальчик был госпитализирован с тяжелыми травмами в медицинское учреждение, где ему оказана медицинская помощь.Ранее транспортная прокуратура сообщала, что подросток угодил под поезд вне зоны пешеходного перехода. Следователи разбираются, кто виноват в увечьях ребенка – он сам или железнодорожники. Виновному может грозить до двух лет тюрьмы.