Конфликт на фоне зимних забав, разгоревшийся вчера вечером, 26 декабря, в Санкт-Петербурге, не обошелся без стрельбы. Звуки выстрелов послышались возле школы в поселке Новая Ижора в Шушарах.– Около восьми часов вечера на территории школы по Мокколовской улице 32-летний мужчина на своем автомобиле «Лада Ларгус» с прицепленной к нему «ватрушкой» катал знакомую, – сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Увидев это, 50-летний местный житель в грубой форме потребовал прекратить данное действие. В ходе конфликта, высказывая угрозу физической расправы, он несколько раз выстрелил в воздух.В руках у блюстителя уличного порядка был принадлежащий ему травматический пистолет. К счастью, никто в результате стрельбы не пострадал.Прекратив опасные «покатушки», молодой мужчина отправился в полицию. Вскоре стрелка задержали и доставили в отделение.