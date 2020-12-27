Нештатная ситуация на борту самолета А319 авиакомпании «Россия» потрепала нервы пассажирам, летящим сегодня рано утром, 27 декабря, из Сургута в Санкт-Петербург. Неполадка в аэробусе рейса FV6442 обнаружилась в воздухе вскоре после вылета.– В 05:27 на воздушном судне сработал датчик открытия дверей и отсутствия наддува в кабине, – сообщает Уральская транспортная прокуратура. – Капитаном воздушного судна принято решение произвести возврат в аэропорт вылета – Сургут.На борту находилось 114 пассажиров, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. Посадка была мягкой. Самолет вернулся в аэропорт вылета в 06:21.– Сургутская транспортная прокуратура начала проверку, – добавляют в ведомстве. – В ходе нее прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности полетов.По данным авиакомпании «Россия», самолет задержан. Он ожидает вылета в 15:30 и будет в Пулково примерно в 17:00.