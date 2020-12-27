Ладожское озеро, известное своими коварными волнами и капризным характером, погубило еще одного человека. Вчера днем, 26 декабря, порыбачить близ мыса «Иголка» отправились два рыбака 54 и 70 лет. Мужчины оставили на берегу машину и завели мотор лодки.– От берега они отошли примерно на 300 метров, когда их накрыло волной, и лодка перевернулась, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Мужчины поплыли к берегу.Через какое-то время молодой мужчина потерял пожилого из виду, напарник перестал откликаться. На суше 54-летний рыбак добрался до машины, разбил окно автомобиля камнем и залез внутрь, чтобы согреться. Так как завести авто он не мог, то через 20 минут понял: надо идти к людям, иначе замерзнет насмерть, – и направился в сторону поселка Запорожское. По пути его подобрали и доставили в полицию, где он рассказа о пропавшем товарище.Мужчину увезли в больницу с переохлаждением, тахикардией, обезвоживанием и обморожением пальца руки. А тело его 70-летнего друга нашли на берегу тем же вечером.