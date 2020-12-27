Жертвой телефонных мошенников стала 74-летняя петербурженка. Первый звонок «из банка» раздался утром 21 декабря, звонили с городского московского номера. «Доброжелатель» на том конце провода сообщил, что кто-то пытается снять бабушкины сбережения со счета ее банковской карточки.Чтобы сохранить деньги, нужно было срочно перечислить их на другой банковский счет – счет мошенников. Пенсионерка без задней мысли побежала к ближайшему банкомату и отправила прямиком в карман преступникам 150 000 рублей.Но на этом от бабушки не отстали. Спустя пять дней с того же номера телефона позвонили вновь.– Неизвестный сказал, что для полного обеспечения сохранности средств надо перевести еще денег на другой банковский счет, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.И опять пенсионерка ринулась к банкомату. На сей раз добычей мошенников стали 450 000 рублей – и только потом женщина поняла, что ее обворовали. По факту мошенничества в крупном размере уже завели уголовное дело, бессовестным «банкирам» грозит до шести лет тюрьмы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Повесила трубку и перекрестилась: Как стариков разводят на деньги в частных клиникахЧтобы пополнить базу пациентов, такие «медики» не брезгуют представляться поликлиниками и орудовать на избирательных участках (подробности)