Новый год к нам мчится – что-то, да случится: один из супермаркетов Санкт-Петербурга уже пострадал от налетчиков, целью которых, по всей видимости, было запастись подарками без затрат. Преступники с боем вынести из магазина несколько коробок конфет.Нападение-курьез произошло поздним вечером 26 декабря в переулке Ногина. В сетевой супермаркет вошли двое усатых покупателей славянской внешности. Мужчины незамедлительно направились к полкам со сладостями.– Мужчины открыто похитили три больших упаковки конфет одной известной марки, по шесть пачек в каждой, и выбежали из магазина, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сумма ущерба составила 5634 рубля.Но персонал, готовый с приближением новогодних праздников ко всему, не растерялся и бросился в погоню. Усачей с конфетами преследовали администратор магазина и старший продавец-кассир.Нагнать сластен удалось буквально сразу же, во дворе дома. Но сотрудники магазина никак не ожидали, что добычу грабители будут защищать с помощью холодного оружия. А потому, когда один из преступников стал грозить ножом, второму – груженому конфетами – удалось уйти. Теперь поиском конфет и усачей занимается полиция.