Сильный снегопад, обрушившийся на Петербург в эти выходные, заставил потрудиться дворников и водителей уборочной техники. Сегодня, 27 декабря, улицы и тротуары чистят 1042 работника ручного труда, а также более тысячи спецмашин.– По данным синоптиков, высота выпавшего снега за минувшие сутки составила 8,7 сантиметра, – отмечают в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. – В борьбе с последствиями снегопада в ночь на 27 декабря было задействовано 1073 спецмашины и 332 дворника.Сначала снег счищают с дорог и тротуаров, затем загружают на самосвалы и отправляют в пункты приема и плавления. А чтобы после очистки дорожки не остались скользкими, их посыпают смесью песка и соли.Несмотря на это, Комитет по благоустройству просит пешеходов и автомобилистов лишний раз поберечь себя и быть осторожнее, а всех, кого не устраивает качество уборки, – звонить в дежурную службу по номеру: (812) 314 60 13.