Жители Красносельского района Санкт-Петербурга наперебой выкладывают в сеть снимки родных кварталов, погрузившихся во тьму. «Конец света» для жителей района настал сегодня, 27 декабря, около шести часов вечера.– Причина отключения в Красносельском районе Петербурга – в технологическом нарушении на оборудовании 10 киловольт, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Ленэнерго». – Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении и в настоящее время ведут ремонтные работы.Какое количество домов и жителей осталось без электричества, в компании назвать затруднились. Впрочем, судя по сделанным жителями Красносельского района кадрам, темнота простирается до самого горизонта.– Для скорейшего запитывания потребителей диспетчеры компании создают резервные схемы электроснабжения, – успокаивают в «Ленэнерго».