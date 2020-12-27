И вновь продолжается бой жителей Санкт-Петербурга против неудобных надземных переходов в Купчине, метко прозванных «крабом» и «креветкой». «Морские гады» прославили проспект Славы далеко за пределами Северо-Запада, а народное недовольство не умолкает с самого открытия причудливых конструкций в 2013 году. Именно поэтому петербуржцы запустили в сети петицию.– Эти уродливые, неудобные и крайне опасные нагромождения из металла и бетона стали одним из главных символов некомпетентной градостроительной политики в Петербурге, – считают авторы петиции. – Мамы с колясками, инвалиды, люди преклонного возраста, пользователи средств микромобильности, велосипедисты и простые граждане – для всех обычный переход дороги по светофору превратился в целое приключение с большим риском для здоровья и жизни. Особенно остро вопрос стоит зимой, когда элементы переходов покрываются льдом, а снегопады сильно снижают видимость.Изначально, ставят эти чудо-переходы и ликвидируя их наземных собратьев ради ускорения проезда по проспекту, власти объясняли, что граждан, перебегающих дорогу, остановят ограждениями. Но, по всей видимости, заборы не помогли, ведь часть жителей продолжает перебегать и рисковать, лишь бы не вскарабкиваться на эти высокие конструкции, покачивающиеся на ветру.Жители требуют вернуться к традиционным переходам, со светофорами, сужением полос, брусчатым покрытием и хорошим освещением. Обращение адресовано Комитету по развитию транспортной инфраструктуры, районной администрации, Дирекции по организации дорожного движения и губернатору Санкт-Петербурга.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Петербурге поставили неудобный футуристический надземный переходВспомните, где вы последний раз видели в России удобный и симпатичный надземный переход? Нет, сам по себе он необходим. Но вот только в нашей стране почему-то никак не могут архитекторы и инженеры подружиться с такими переправами. Наверное, на бумаге и на мониторе компьютера они выглядят прекрасно. Но когда потом лицезреешь эту вершину инженерной мысли вживую, то просто мама не горюй. Иногда даже ступить страшно (читать далее...)В Петербурге ожидается нашествие переходов-креветокНовый футуристический надземный переход скоро появится на проспекте Косыгина (недалеко от улицы Коммуны). В Смольном уже объявил конкурс на возведение еще одной креветки (читать далее...)Уже полгода чиновники не дают разрешение на использование переходов-«креветок»Экстравагантные надземные переходы в виде морских обитателей до сих пор не приняли в эксплуатацию. Это при том, что «креветка» появилась у пересечения проспекта Славы и Белградской улицы еще в ноябре. А «краба» на перекрестке проспекта Славы и Будапештской достроили весной (читать далее...)Жители Купчино собираются митинговать против «креветки» и «краба»Жители Купчино переходят от одиноких недовольств к митингу: в воскресенье горожане соберутся в Яблоневом саду и выскажут все, что думают об экстравагантных надземных пешеходных переходах. «Креветка» нависла над проспектом Славы у Белградской улицы в ноябре. «Краб» появился на перекрестке Славы с Будапештской этой весной (читать далее...)На смену «крабу» и «креветке» придет «многоножка»От скандальных пешеходных переходов на проспекте Славы, прозванных в народе «креветка» и «краб» благодаря своей экстравагантной форме, Смольный отказывается. Но методы улучшения дорожной ситуации в Купчино остаются те же (читать далее...)