Елка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге вошла в тройку самых высоких в России. Опережают лесную красавицу из Северной столицы только два дерева: в Москве и в Уфе. При этом именно башкирская елочка возглавила рейтинг.- В первую десятку городов по высоте живой новогодней елки вошли Уфа (30 метров), Москва (25 м), Санкт-Петербург (25 м), Сыктывкар (23 м), Углич (Ярославская область, 21 м), Данков (Липецкая область, 20 м), Владимир (18 м), Брянск (13,5 м), Череповец (13 м) и Пенза (12 м), - сообщает аналитическое агентство ТурСтат.Отметим, что в список попали только живые елки. И Петербург попал в него впервые за семь лет, ведь с 2013-го в городе устанавливали искусственное сооружение.А вот по ним лидером стал Красноярск, где стоит конструкция высотой в 55 метров. К слову, именно искусственные елки установили в большинстве крупных городов России.Впрочем, и тут Петербург может поспорить с лидерами. Под Новый год 462-метровая башня «Лахта Центра» наверняка окрасится в зеленый цвет, став самой высокой «елкой» в стране.