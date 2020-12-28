Трагически закончилась классическая история любовного треугольника, разыгравшаяся в Приморском районе Санкт-Петербурга. Здесь местный житель на почве ревности с ножом набросился на знакомого.- 26 декабря в 23:37 в полицию поступило сообщение о ножевом ранении у дома 38, корпус 1 по Камышовой улице. Прибывшим нарядом по указанному адресу был обнаружен мужчина 1999 года рождения, который пояснил, что он ехал с другом в иномарке. У дома 17 по улице Оптиков их общий знакомый 1998 года рождения перекрыл проезд своей «Ладой», после чего вышел из автомобиля и ножом ударил в грудь водителя автомобиля иномарки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Пассажир пересел на водительское сиденье и быстро отвез раненого друга в травматологический пункт, откуда молодого мужчину срочно госпитализировали в больницу. К сожалению, там он скончался, не приходя в сознание.Ревнивца на «Ладе» задержала полиция. Следственный комитет завел дело об убийстве. Виновнику грозит до 15 лет.