Всего чуть более 22 тысяч человек обследовали на наличие коронавирусной инфекции за сутки в Петербурге. Такие данные на утро понедельника, 28 декабря, публикует Оперативный штаб города. Это примерно вдвое ниже, чем в будние дни.- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22 338 человек. Под медицинским наблюдением находится 1239 горожан. Из них 366 - контактные, 873 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба Смольного.За минувшие сутки операторами единой городской справочной службы «122» обработано 2270 вызовов, поступивших по вопросам, связанным с коронавирусом.Волонтерами выполнено 3406 заявок. Петербуржцам, которым необходима их помощь, нужно оставить заявку по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11.С начала октября 2020 года уже 76 908 человек петербуржцев из числа пожилых, одиноких людей и малообеспеченных многодетных семей получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.