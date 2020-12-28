Еще 3748 человек заболели коронавирусом в Петербурге за прошедшие сутки. О таком количестве новых случаев COVID-19 на утро 28 декабря сообщает общероссийский Оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с распространением «ковида» в стране.- По состоянию на 10:40 утра в России зафиксировано еще 27 787 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6253 – в Москве и 3748 – в Санкт-Петербурге, - пишет портал «Стопкоронавирус».Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в городе достигло 230 845. Из этого числа 138 487 человек выздоровели (+2248 за сутки), а 7453 – скончались (+75).В активном состоянии заболевания находятся 84 905 пациентов. Около 12 тысяч из них госпитализированы в стационары.Отметим, что несмотря на небольшое снижение количества новых случаев заражения, число госпитализаций пока не уменьшается и ситуация с наличием свободных мест в больницах остается напряженной.