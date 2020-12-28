Специалисты «Ленэнерго» вернули свет в дома жителей Красносельского района Санкт-Петербурга, который вечером минувшего воскресенья внезапно вернулись в позапрошлый век. Без электричества, а кое-где и тепла, сидели около 20 тысяч человек.- Около 18:00 произошло отключение 8 секций на подстанции Сосновая поляна (17 мВт) в зону отключение попало 193 жилых дома с населением 19 800 человек,, в том числе 3960 детей, - сообщала накануне пресс-служба городского управления МЧС.Как рассказал один из журналистов «КП0Петербург, оказавшийся одним из «счастливчиков», в их доме одновременно с отключением света стали холодными батареи: «зато свечей накупили, теперь романтическая атмосфера».Но уже с 21:00 электричество начали включать обратно.- Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение потребителей, попавших в зону отключения (в районе улиц Пионерстроя и Пограничника Гарькавого). С 2:43 все потребители получают электроэнергию в полном объеме, - сообщает пресс-служба компании. – На месте работали 39 оперативных бригад.