Еще 75 жителей Санкт-Петербурга стали жертвами коронавирусной инфекции. Это стало известно после публикации данных по смертности за минувшие сутки. Одновременно с этим приведены цифры по заболевшим и выздоровевшим.- На утро 28 декабря в Санкт-Петербурге подтверждено еще 75 смертей у пациентов с «ковид-19», которые зафиксировали лечащие врачи и комиссия по летальным исходам, - сообщает портал «Стопкоронавирус».Таким образом, общее число петербуржцев, умерших от коронавирусной инфекции, достигло 7453 человек. Это второй показатель после Москвы, где скончались 10 989 местных жителей (+76 за сутки).Однако индекс смертности в расчете на 100 тысяч населения в Петербурге гораздо выше.Также в городе за прошедший день выявлено 3748 новых случаев коронавируса (230 845 с начала пандемии). Еще 2248 пациентов выздоровели (138 487 всего). А 84 905 горожан находятся в активной фазе заболевания.