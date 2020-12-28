Представители торговых сетей и ресторанного бизнеса вошли в состав экспертного совета, который должен отслеживать состояние делового климата в городе и давать рекомендации губернатору. На основе этих предложений оцениваться возможные ограничения и меры поддержки.- Регулярно, раз в две недели, экспертные советы будут представлять губернатору Санкт Петербурга предложения по поддержке предприятий и организаций, аналитические отчеты, содержащие оценку делового климата, информацию о препятствиях ведению предпринимательской деятельности, а также актуальные вопросы развития отраслей, - сообщает пресс-служба Смольного.По информации аппарата вице-губернатора Евгения Елина, в состав совета вошли представители бизнеса, который «добросовестно платит налоги и сохраняет зарплату» сотрудникам. Также в совет включены и чиновники Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.