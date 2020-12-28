Сразу после установки, первая за семь лет живая елка на Дворцовой площади, вызывала немало вопросов своим облезлым видом. Особенно это расстраивало, зная стоимость деревца в 13 миллионов рублей. Однако потом елочка припушилась, принарядилась и стала очень красивой. Тем не менее, только треть из опрошенных в Интернете жителей Петербурга одобрили ее в целом.- В Москве ель на Соборной площади понравилась 47% жителей. Главную ель Волгограда положительно оценил 41% жителей. В Санкт-Петербурге ель на Дворцовой площади нравится лишь каждому третьему респонденту (33%): «За 13 млн могли бы и поднатужиться!»; «Потратили бы лучше на помощь больным детям и пенсионерам», - сообщает результаты опроса пресс-служба портала SuperJob.Отметим, что опрос в городе на Неве прошли около 1000 человек.Ну а больше всего своей елкой довольны жители Уфы – 66%.Интересно, что именно уфимская, московская и петербургская живые елки возглавили ТОП-3 самых высоких новогодних деревьев в России.И это в Северной столице еще не включали зеленую подсветку «Лахта Центра». 462 метра – самая высокая «елка» Европы.