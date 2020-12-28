Около восьми тысяч раз прорывало трубы теплоснабжения в Санкт-Петербурге всего за год. Такие данные привели в городском Комитете по энергетике. Специалисты также рассказали, где именно «рвало» больше всего, а где – меньше.- По зоне теплоснабжения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» наибольшее количество технологических нарушений приходится на Кировский и Фрунзенский районы. У ГУП «ТЭК СПб» – на Пушкинский и Колпинский районы. В большинстве случаев это происходило из-за износа коммуникаций - четверть теплосетей города старше 25 лет, - пишут «Невские новости».Меньше всего ЧП происходит в Курортном и Петродворцовом районах. При этом, несмотря на внушительную цифру в восемь тысяч, в целом количество инцидентов снизилось на 19% по сравнению с прошлым годом.Отметим, что при капитальном ремонте теплосетей, трубы меняют на новые, ил полимерного материал. Его срок службы вдвое больше, чем у стальных – 50 лет.