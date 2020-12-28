Заместитель начальника секретариата администрации губернатора Санкт Петербурга Александр Архангельский скоропостижно скончался на 62-м году жизни. О смерти чиновника сообщает пресс-служба Смольного.- Александр Николаевич родился в 1959 году в Ленинграде. В 1984 году закончил Ленинградский механический институт. Всю свою жизнь посвятил родному городу. Многие вехи его биографии связаны с петербургской промышленностью и наукой, - говорится в тексте некролога.В администрации губернатора Северной столицы Александр Архангельский работал почти два десятилетия – с 2001 года. Он был профессионалом, которого высоко ценили коллеги и руководство.Причины смерти сотрудника Смольного не уточняются. О дате и месте похорон будет объявлено позднее.«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям родным и близким покойного.