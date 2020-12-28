Новый, «британский» штамм коронавируса, пугающий сейчас весь просвещенный мир, подобрался к границам России. И, что крайне неприятно, с северо-запада. Носитель мутировавшего вируса обнаружен в финском районе Кюменлааксо, который граничит с Ленинградской областью.- Первый носитель был подтвержден во время рождественских праздников (24-25 декабря). В Кюменлааксо он прибыл из Великобритании, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на местные СМИ.Сейчас местные власти начали медицинское расследование, чтобы отследить все так называемые «цепочки заражения». Это необходимо, чтобы пресечь распространение нового типа вируса.Отметим, что Финляндия выглядит довольно благополучно в плане распространения коронавируса. Там даже заговорили о возможном снятии ограничений для туристов из ряда стран. Впрочем, Россия в список не входила, а новый штамм вируса сильно притормозил эти планы.При этом российский специалисты заверяют, что отечественная вакцина будет защищать и от «британского» варианта болезни.