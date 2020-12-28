Санкт-Петербург увеличил коечный резерв для больных коронавирусом. С понедельника, 28 декабря 2020 года, инфицированных начала принимать Военно-медицинская академия имени Кирова. В стационаре развернули 150 мест.- В стационаре подготовлены 150 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом и пневмониями, в том числе 10 реанимационных коек, - рассказали в администрации Северной столицы.Сейчас военно-медицинская академия - седьмой федеральный стационар, который присоединился к петербургским больницам для приема инфицированных коронавирусом.На данный момент помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают в 23 больницах, из них 16 городских и семь федеральных клиник. В них развернуто 11 925 инфекционных коек, из которых свободны 1041 - это 8,7 процентов.Всего в Петербурге выявлено более 230,8 тысяч зараженных, из них 138,5 выздоровели и более 7,4 скончались.