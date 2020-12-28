Правительство Санкт-Петербурга продлило действие распоряжения о выплате дополнительной меры социальной поддержки малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2020 году размер денежного пособия составлял 5588 рублей и 10 копеек. Ее размер установлен в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка.- Ежемесячная выплата будет продлена в автоматическом режиме по спискам СПБ ГКУ «Городской информационно-расчетный центр» в размере 2020 года (5 588,10 рублей), - сообщает пресс-служба Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.Отметим, что с 2021 года в некоторых случаях пособие будет выплачиваться в повышенном варианте, однако сначала надо внести изменения в федеральные законы.Чтобы получить выплату впервые, надо предоставить документы, доказывающие, что среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения за II квартал 2020 года - 11 658,40 рублей.По вопросам можно обратиться в справочную службу по телефону (812) 334-41-44 или районный отдел Соцзащиты.