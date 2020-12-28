Феерический, точнее вопиющий дорожный инцидент произошел ночью воскресенья, 28 декабря, в Санкт-Петербурге. В Красносельском районе города наряд ДПС пытался остановить автомобиль такси, вызвавший подозрение. Но таксист, несмотря на наличие пассажиров в салоне нажал на газ, пытался уйти от преследования, а потом протаранил полицейскую машину. В результате столкновения его «Фольксваген» полностью сгорел.- 28 декабря около 03:20 на Волхонском шоссе наряд ДПС заметил автомобиль «Фольксваген Поло», ехавший по полосе встречного движения. На законные требования об остановке водитель не отреагировал, а увеличил скорость, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Уже при подъезде к Таллиннскому шоссе «Поло» по касательной столкнулся с патрульной машиной и улетел в бетонное ограждение.Из салона выскочили трое молодых мужчина, а машина тут же вспыхнула.В отделении полиции водитель, оказавшийся мигрантом из Средней Азии, пояснил, что скрывался от патруля из-за отсутствия страховки.