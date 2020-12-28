На трассе А-121 \\"Сортавала\\" полностью перекроют движение в районе деревни Агалатово, которая располагается во Всеволожском районе Ленинградской области. В ночь на 30 декабря 2020 года на данном участке будут проходить работы по установке П-образной металлической опоры для информационных знаков. В связи с этим с 01:00 до 03:00 часов часть дороги закроют для автомобилей.- П-образная опора будет установлена на 27 километре федеральной трассы А-121 \\"Сортавала\\" в районе деревни Керро, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор \\"Северо-Запад\\" Илья Пузыревский.Чтобы избежать заторов, работы будут проводиться в ночное время. Также дорожники организуют объезд перекрытого участка по Приозерскому шоссе через Агалатово.Отметим, что проезд к садоводческим товариществам будет открыт.