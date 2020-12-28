Зима 2020-2021 в Санкт-Петербурге все же проходит со снегом. С начала сезона специальные снегоплавильные пункты утилизировали уже 75 тысяч кубометров снежных масс. Причем большая часть пришлась на воскресенье, 27 декабря 2020 года. Пункты приняли 21 тысячу \\"кубов\\" снега.- Город подготовился к сильным снегопадам. Продумана логистика вывоза и переработки снежных масс одновременно с уборкой улиц. Важно четко организовать работу, не допускать сброса грязного снега в водоемы города, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.Этой зимой в Петербурге работаю 18 сооружений \\"Водоканала\\" - 11 снегоплавильных и семь стационарных снегоприемных пунктов. Их общая мощность составляет 101,5 тысяч кубометров снега в сутки. Первый снег пункты приняли 11 декабря.Самым тяжелым для снегоплавильных пунктов выдался позапрошлый год - 2018-2019 года. Тогда было утилизировано 3,33 миллиона кубометров снега.