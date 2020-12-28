В Ленинградской области произошел мощный пожар. В понедельник, 28 декабря 2020 года, жители поселка Рахья во Всеволожском районе региона рассказали в социальных сетях о том, что услышали взрыв, за которым последовало возгорание. Сообщается, что два человека пострадали.- В поселке Рахья Всеволожского района произошел взрыв и пожар в производственном помещении, - говорится в сообщении очевидцев в социальной сети.По предварительным данным, пожар произошел в одном из местных гаражей. Причина взрыва на данный момент неизвестна.На место незамедлительно приехали пожарная бригада и карета скорой помощи. Двоих пострадавших увезли в больницу с ожогами. О состоянии их здоровья очевидцы не сообщают.Также, по рассказу свидетелей, на месте работают сотрудники следственного комитета, которые устанавливают причину ЧП.