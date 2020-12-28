Необычная инсталляция появилась на днях на площади у Манежа. Она представляет собой новогоднюю елку, украшенную причудливыми световыми линиями. Автором мерцающего арт-объекта стала петербургская художница Дарья Шкелева. Проект под названием «Надежда» посвящен петербургским медикам, которые вот уже почти год сражаются с новой болезнью.- Это дань уважения людям, героизм и забота которых весь год дарили нам надежду на будущее, - отмечается на официальной странице ЦВЗ «Манеж» в соцсетях.Украшения новой елки – это не просто случайно пересекающиеся линии, это отсыл к работам итальянского художника-абстракциониста Лучо Фонтана и скульптурам американского художника по свету Лео Виллареаля. С помощью них Дарья планировала показать, как передвигаются в мире порядок и хаос.- Сквозь переплетения замкнутых фигур, преодолевая все препятствия, прорывается магистральная линия Надежды, - поясняется на странице Манежа. - Согласно идее художницы, в этой закономерности заложено осмысление уходящего года и ожидание от наступающего.Полюбоваться необычной елкой петербуржцы смогут до 19 января.