В Санкт-Петербурге с 28 декабря 2020 года начал работать оперативный штаб по координации деятельности служб в предпраздничные и праздничные дни. В понедельник губернатор Александр Беглов утвердил состав и регламент работы организации, собранной при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.- Штаб будет координировать деятельность служб в предпраздничные и праздничные дни по следующим направлениям: работа скорой помощи, специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, проведение диагностики, снабжение лекарственными средствами, обеспечение бесперебойной работы прививочных пунктов, - рассказали в Смольном.В состав штаба вошли члены правительства, представители нескольких комитетов, МВД, Роспотребнадзор, а также многие другие. Штаб возглавил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Работать он будет с 28 декабря по 15 января.